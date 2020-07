Lukaku festeggia Genoa-Inter, spiegato il senso dell’esultanza

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku, autore questa sera di una doppietta in Genoa-Inter, ha commentato attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale la prestazione della squadra e ha spiegato il significato della sua esultanza dopo il secondo gol.

DEDICA SPECIALE – Genoa-Inter di questa sera è stata decisa da un’altra grande prestazione di Romelu Lukaku, che con la sua doppietta è arrivato a 23 gol alla sua prima stagione in Serie A. Il centravanti belga, attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, non solo ha commentato la vittoria, ma ha anche spiegato il senso della sua esultanza dopo la seconda rete, dedicata al fratello Jordan: “Grande vittoria! Buon compleanno sangue del mio sangue, significhi il mondo per me”.