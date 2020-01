Lukaku festeggia dopo i due gol in Inter-Cagliari: le sue parole

Condividi questo articolo

Grazie anche e soprattutto alla sua doppietta in Inter-Cagliari, Romelu Lukaku è stato il principale artefice del passaggio dei nerazzurri ai quarti di finale della Coppa Italia. Tramite il suo profilo ufficiale “Twitter”, l’attaccante belga ha voluto commentare la vittoria.

QUALIFICAZIONE – “Al prossimo turno!” con queste parole suona la carica Romelu Lukaku, dopo la doppietta in Inter-Cagliari. Proprio l’attaccante belga con una grande prestazione (migliore in campo secondo la “Gazzetta dello Sport”) ha trascinato i nerazzurri ai quarti di finale, insieme alle reti di Borja Valero e di Andrea Ranocchia, intervallate dalla rete di consolazione di Oliva. Tramite il suo profilo “Twitter”, il giocatore ha dunque voluto esprimere il suo commento e tutta la sua gioia per un altra doppietta dopo quella segnata una sola settimana fa (circa) a Napoli in campionato.