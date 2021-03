Lukaku festeggia con la squadra dopo la vittoria sul Parma

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku entra nel tabellino di Parma-Inter dalla porta secondaria, firmando un doppio assist per la doppietta di Alexis Sanchez. E a fine gara festeggia con la squadra.

UOMO SQUADRA – Romelu Lukaku si prende una pausa dal gol, e rimane fermo a quota 18 in campionato. Nessun problema però per l’Inter, perché Big Rom incide ugualmente nella vittoria contro il Parma. In entrambi i gol di Alexis Sanchez, infatti, c’è il grosso zampino del numero 9. Nella rete del vantaggio favorisce lo sganciamento del cileno; in occasione del raddoppio lo serve invece consciamente sul destro che vale lo 0-2 momentaneo. E a fine partita, come di consueto, esulta coi compagni sui social.