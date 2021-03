Lukaku fa il misterioso: Â«Preparando la prossima mossaÂ»

Lukaku fa il misterioso: «Preparando la prossima mossa»

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku continua a lavorare in vista della prossima sfida dell’Inter in casa del Torino (domenica alle 15). Riuscirà a bissare la doppietta dell’andata?

CONCENTRATO – Romelu Lukaku è un lavorare instancabile, come dimostrano i primi diciotto mesi con l’Inter. Che registrano un clamoroso bottino di 58 gol in 84 presenze. E tre di questi sono arrivati contro il Torino, compresa la doppietta nella gara di andata. Una vittoria, quella del 22 novembre scorso, arrivata con grinta e cuore nell’ultima mezz’ora, e che avvia un filotto di otto vittorie consecutive. Un traguardo che l’Inter potrebbe tagliare di nuovo domenica, proprio contro i granata. E in vista della prossima sfida Lukaku mostra grande concentrazione, ma senza svelare nulla dall’allenamento di oggi: “Preparando la prossima mossa”, scrive sui social, come si può vedere nel post qui sotto.