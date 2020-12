Lukaku esulta dopo Inter-Bologna: “Buon lavoro di tutta la squadra. Ora…”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Lukaku sembra inarrestabile e lo sanno bene i difensori rossoblù che l’hanno affrontato in Inter-Bologna. Il numero 9 nerazzurro continua a caricare la squadra anche al termine della partita

VITTORIA DI SQUADRA – Un’altra prestazione con gol, anche se giocando in modo diverso dal solito (vedi nota tattica). In Inter-Bologna i titoli se li è presi Achraf Hakimi (vedi analisi tattica), ma a Romelu Lukaku non servono. Tutto il resto parla per sé. Il centravanti belga continua a essere leader dell’Inter in campo e fuori: “Un’altra vittoria! Tre punti… e un buon lavoro da parte di tutto la squadra! Continuiamo cosi”. Di seguito il post pubblicato da Lukaku sui social.