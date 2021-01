Lukaku esulta con tutti i compagni al termine di Inter-Juventus

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku non trova il gol in Inter-Juventus, ma stasera le statistiche non contano. Ecco la sua esultanza al termine della gara.

SQUADRA – Romelu Lukaku non trova il gol numero 13 in questa Serie A. In Inter-Juventus ha almeno due grandi occasioni per segnare, ma stavolta non serve lui per la vittoria finale. E a fine gara esulta insieme ai compagni, senza bisogno di parole. Ecco il suo post sui social: