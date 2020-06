Lukaku corre verso Inter-Sampdoria, doppia foto: “Allenamento a San Siro”

Lukaku si prepara al meglio per Inter-Sampdoria, come dimostrano le foto pubblicate dall’attaccante belga su Instagram. La punta testimonia l’allenamento dei nerazzurri sul campo di San Siro in vista della ripresa della Serie A. Di seguito il suo post

VERSO INTER-SAMPDORIA – Mancano sempre meno giorni alla ripresa della Serie A che per i nerazzurri coinciderà con il recupero Inter-Sampdoria. La squadra di Conte vuole riscattarsi subito dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Romelu Lukaku ha testimoniato la preparazione verso la prossima partita con un bel post su Instagram. La punta belga è ritratta in allenamento a San Siro e durante una sessione di corsa con Young. Di seguito il suo post.