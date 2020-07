Lukaku si carica per Verona-Inter: “Nuova settimana, nuove opportunità”

Romelu Lukaku si è già lasciato alle spalle la sconfitta di domenica a San Siro contro il Bologna, testa subito a Verona-Inter, sfida in programma giovedì sera. Attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, l’attaccante nerazzurro ha lanciato un eloquente messaggio.

GUARDARE AVANTI – La sconfitta di domenica contro il Bologna brucia ancora anche per le modalità in cui è arrivata, ma è tempo di guardare avanti. L’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku ha già puntato Verona-Inter, sfida che andrà in scena giovedì sera allo stadio Bentegodi e nella quale la squadra di Antonio Conte sarà chiamata a riscattare quanto successo a San Siro. Il belga ha voluto esprimere tutta la sua voglia di far bene e tutta la sua carica in vista del prossimo impegno in campionato, attraverso un messaggio sul suo profilo ufficiale “Instagram”. Queste le sue parole: “Nuova settimana, nuove opportunità. Al lavoro!”.