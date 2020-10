Lukaku, botta e risposta con Courtois: “Dopo 10 anni…”

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Botta e risposta sui social network tra Romelu Lukaku e Thibaut Courtois. I due, compagni di squadra nella nazionale del Belgio, sono pronti ad affrontarsi questa volta da rivali nella sfida tra Inter e Real Madrid in Champions League (QUI il sorteggio)

GIOCO DI SGUARDI – Thibaut Courtois e Romelu Lukaku si lanciano degli sguardi attraverso i loro profili social. I due giocatori, compagni di squadra nel Belgio, si troveranno l’uno contro l’altro in Champions League. “Di nuovo avversari dopo dieci anni” le parole del centravanti dell’Inter indirizzate al portiere del Real Madrid, in riferimento a quando i due si affrontavano nel campionato belga con le maglie di Anderlecht e Genk.

After 10 years against each other again 👀👀👀👀… https://t.co/jbEZQON28A

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) October 1, 2020