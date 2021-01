Lukaku, altro gol in Inter-Milan ma il belga non bada ai primati personali

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku trova il suo quarto gol consecutivo, in altrettante sfide tra Inter e Milan. Ecco la sua esultanza a fine gara.

PROTAGONISTA – Romelu Lukaku è uno dei principali protagonisti di Inter-Milan. Non è il principale solo perché Christian Eriksen trova una magia al 97′. Il diverbio tra il belga e Zlatan Ibrahimovic, a fine primo tempo, rischia di distrarre l’attaccante nerazzurro. Che invece torna in campo nella ripresa e dimostra di aver chiuso in un cassetto quell’episodio. E al 71′ trasforma il rigore che vale il pareggio. E che per lui significa il quarto gol consecutivo, in altrettanti derby disputati. Numeri e statistiche non sfiorano nemmeno Lukaku, che a fine gara preferisce esultare (ancora) con la squadra.