Lukaku, altra doppietta! Media realizzativa stratosferica per il 9 dell’Inter

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku continua a fare ciò che sa fare meglio: segnare e trascinare i compagni. Nel 4-2 di Inter-Torino firma una duplice doppietta, di gol e di assist. E il club celebra la media realizzativa del suo numero 9.

STREPITOSO – Romelu Lukaku si conferma il leader dell’Inter. E intendiamo ogni possibile sfumatura di questo termine. Lo è dal punto di vista tecnico, tattico e anche carismatico. Dopo il duplice svantaggio di oggi contro il Torino, è lui a suonare la carica che porta alla rimonta fino al 4-2 finale. Con i due gol di oggi, Lukaku sale a 9 reti stagionali, e 43 totali con l’Inter in appena 60 presenze. Ma è sufficiente fermarsi alla Serie A per considerare fuori dall’ordinario la sua media realizzativa. Infatti, nel solo campionato italiano il belga è a quota 30 gol in 43 presenze, con una media di 0,70. E negli ultimi vent’anni solo Christian Vieri ha saputo fare meglio: 0,71, con 103 gol in 144 gare. Per il resto, Lukaku sbaraglia la concorrenza. Superano la media di 0,50 solo Zlatan Ibrahimovic (0,64) e Mauro Icardi (0,59). E anche l’Inter celebra questi impressionanti numeri del suo bomber: