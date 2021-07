Lukaku accende Inter-Juventus: «Campioni d’Italia siamo noi. Ricordati»

In attesa dell’inizio della nuova stagione di Serie A, Romelu Lukaku si prepara per tornare al meglio ad Appiano Gentile. Il giocatore ha pubblicato una foto sul suo Instagram e ha risposto in maniera secca ad un commento di un utente

DERBY − Romelu Lukaku è in vacanza dopo Euro 2020. Il suo Belgio si è fermato ai quarti di finale, eliminato dai futuri campioni d’Europa dell’Italia. In quell’occasione, il bomber dell’Inter aveva segnato su calcio di rigore, soffrendo per tutta la gara l’ottima marcatura del duo Giorgio Chiellini- Leonardo Bonucci. Il giocatore si è messo subito al lavoro per ritornare al meglio a disposizione del nuovo allenatore Inzaghi (vedi articolo). Inoltre, tramite, Instagram ha risposto ad un utente che lo aveva provocato. Questo il siparietto tra i due: «(Utente) A sei uscito dalla tasca di Chiellini finalmente… (Lukaku) Italia ha vinto sono contento per voi veramente…Campioni d’Italia siamo noi ricordati».