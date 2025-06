Luis Henrique: «Onore essere all’Inter! Istituzione con tradizione»

Luis Henrique è stato oggi ufficializzato come nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno ormai ex Olympique Marsiglia ha dedicato un messaggio a questa giornata su Instagram.

NUOVO CAPITOLO – L’Inter ha ufficializzato oggi il suo secondo acquisto della sessione di mercato estiva. Dopo Petar Sucic arriva Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. Proprio Luis Henrique ha raccontato le sue emozioni con un post su Instagram: «Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita, ed è impossibile non essere felici e motivati da questa opportunità. Voglio ringraziare profondamente l’Inter per essersi fidata del mio lavoro e aver aperto le porte di un club così grande, pieno di storia e passione, dove i grandi giocatori brasiliani hanno fatto la storia. È un onore indossare questa maglietta e rappresentare un’istituzione con tanta tradizione. Arrivo con il cuore pieno di gratitudine e con tanta voglia di dare il massimo dentro il campo. Non posso che ringraziare rocnation che ha creduto in me e ha lavorato con me, con lealtà e dedizione: il mio grazie di cuore. E a tutti coloro che hanno tifato per me, che hanno vibrato ad ogni passo della mia traiettoria, dico: questa conquista è anche vostra. Andiamo insieme alla ricerca di grandi momenti Che sia solo l’inizio di una bella storia!»