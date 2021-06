L’Inter si unisce al cordoglio del Milan per la morte del giovane Seid Visin

L’Inter si è unita al Milan nel ricordo del giovane Seid Visin, 20 anni, ex prodotto delle giovanili del club rossonero, trovato morto nella sua abitazione, in Campania, nelle scorse ore

DRAMMA – La notizia della scomparsa del giovane Seid Visin, ragazzo di 20 anni che ha militato nel settore giovanile del Milan, ha sconvolto il mondo del calcio. Anche l’Inter ha deciso di stringersi al cordoglio del club rossonero in questo momento molto delicato. Originario dell’Etiopia, Visin si era trasferito in Italia da bambino, ed era stato adottato da una famiglia di Nocera Inferiore. Nel 2017, aveva deciso di abbandonare il suo sogno di diventare calciatore professionista, spostandosi nel mondo del calcio a 5. Visin è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione nelle scorse ore: le prime ricostruzioni parlano di un possibile suicidio, ma non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’accaduto.

Ci stringiamo anche noi attorno alla famiglia di Seid Visin in questo momento di grande dolore.#FCIM https://t.co/Osfj6XXHDq — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 4, 2021