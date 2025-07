Leoni, indizio con Bonny all’Inter? Arriva il like all’annuncio

Giovanni Leoni è uno dei difensori che segue l’Inter per il suo prossimo futuro. Il calciatore ha giocato già con Bonny e ha messo un like all’annuncio ufficiale con il club nerazzurro. Partono gli indizi di mercato?

CIFRE ALTE – Giovanni Leoni è l’opzione numero uno per la difesa dell’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe assolutamente il giocatore classe 2006 che già durante la scorsa estate è stato vicino al trasferimento. In quel caso l’agente si presentò in sede, però la Sampdoria si mise di traverso e trovò invece l’accordo con il Parma. Il club ducale ora pretende una cifra altissima per la cessione del calciatore: c’è chi parla addirittura di 40 milioni di euro nonostante il basso numero di presenze in Serie A.

INDIZIO? – Leoni però ha mandato un indizio sui social, in particolare su Instagram. Come Marcus Thuram qualche giorno ha messo like al post di Hakan Calhanoglu, stavolta è il difensore del Parma a lasciare un like al post di un suo ex compagno. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, che oggi è diventato ufficialmente un nuovo attaccante dell’Inter.

Giovanni Leoni ha messo un like al post dell’Inter in collaborazione con Bonny. Oggi sono state pubblicate le foto di rito in sede per la presentazione del giocatore francese classe 2003.