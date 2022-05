Lecce e Cremonese, i complimenti dell’Inter per la promozione in Serie A

Lecce e Cremonese tornano in Serie A e il club nerazzurro, dopo il successo in rimonta sull’Empoli, fa i complimenti alle due squadre promosse nella massima divisione.

BENTORNATE IN A– Il Lecce e la Cremonese guadagnano la promozione diretta al prossimo campionato di Serie A. Dopo aver superato rispettivamente Pordenone e Como (vedi articolo), le due compagini possono finalmente festeggiare il ritorno nella massima divisione del campionato italiano. Dopo la grande vittoria in rimonta a San Siro contro l’Empoli (vedi articolo), anche l’Inter ha voluto rendere omaggio alle due squadre, complimentandosi via social. Di seguito i tweet dall’account ufficiale del club nerazzurro.

🎉 | VITTORIA Complimenti a @OfficialUsLecce per essere tornati nella massima serie! Vi aspettiamo a Milano la prossima stagione! 👋🏻🔜 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 6, 2022

💪 | PROMOZIONE Congratulazioni a @UsCremonese per la promozione in @SerieA, bentornati nell’elite del calcio italiano! Appuntamento alla sfida della prossima stagione 🤝🏻 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 6, 2022

Fonte: Twitter