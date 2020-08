Lazaro, vacanze finite: “Tempo di tornare al lavoro!”. Futuro Inter?

Con un post sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Valentino Lazaro – esterno dell’Inter – ha annunciato la fine delle sue vacanze e il ritorno al lavoro. Il suo futuro sembra essere un ritorno in Bundesliga.

FUTURO APERTO – Vacanze finite per Valentino Lazaro dopo la sua avventura – non fortunatissima – al Newcastle. L’esterno dell’Inter, con un post su “Instagram”, ha annunciato il suo ritorno al lavoro in vista del futuro che, secondo le ultime notizie, potrebbe essere in Bundesliga. Le due squadre più interessate a lui sono infatti RB Lipsia e Borussia Moenchengladbach.