Lazaro: «Italia, a presto! Spero di tornare per la partita di sabato»

Valentino Lazaro – esterno dell’Inter e dell’Austria – ha festeggiato il passaggio della sua nazionale agli ottavi di finale di EURO 2020 dopo la vittoria contro l’Ucraina. Il giocatore ha già lanciato la sfida all’Italia, nella speranza di recuperare dall’infortunio.

VOGLIA DI RECUPERO – Non è iniziato nel migliore dei modi l’Europeo di Valentino Lazaro, infortunatosi dopo la sfida contro l’Olanda. La sua Austria, però, è comunque riuscita a raggiungere lo storico risultato di qualificarsi per la prima volta agli ottavi di finale di EURO 2020. Il giocatore dell’Inter avrà la possibilità di recuperare in vista della partita di sabato contro l’Italia, al quale ha dedicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale: “Un forte avversario ci aspetta!! Spero di essere in salute il giorno della partita per aiutare la squadra. A presto, Italia”.

A post shared by Valentino Lazaro (@lazarovalentino)