FOTO – Lazaro fiducioso per Euro 2020: «Buon test contro la Slovacchia»

Valentino Lazaro, esterno destro di proprietà dell’Inter, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per l’imminente inizio del campionato europeo. Il giocatore dell’Austria ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dopo l’amichevole contro la Slovacchia di Milan Skriniar.

VERSO EURO 2020 − Dopo il match amichevole disputato contro la Slovacchia di Skriniar (vedi articolo), Valentino Lazaro si è espresso sul suo account ufficiale di Instagram. Per l’Austria si è trattato dell’ultimo test prima del campionato europeo. La nazionale allenata dal CT Franco Foda giocherà nel gruppo C contro Olanda, Ucraina e Macedonia. Lazaro ha pubblicato una foto con la maglia della sua nazionale mentre lo si vede in movimento con la palla al piede. Questa la didascalia: “Ultimo test prima di Euro 2020. Ancora c’è da lavorare, ma portiamo con noi aspetti positivi”.

