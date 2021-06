Lazaro felice a metà: «Prima per me, ma male per Austria! Testa a lunedì»

Valentino Lazaro – esterno dell’Inter e dell’Austria – ha pubblicato un messaggio tramite i suoi account social dopo la partita persa ieri sera dalla sua nazionale contro l’Olanda di Stefan de Vrij (2-0) a Euro 2020.

FELICE A METÀ – Un motivo per festeggiare per Valentino Lazaro, ma soltanto a metà. L’esterno dell’Inter, infatti, è sceso in campo per la prima volta ieri sera a Euro 2020 (non aveva giocato contro la Macedonia del Nord), ma la sua Austria ha perso malamente per 2-0 contro l’Olanda del compagno di squadra Stefan de Vrij. Proprio il giocatore austriaco ha voluto commentare la gara di ieri in questo modo: “La prima partita a Euro 2020 per me, ma anche una sconfitta per noi. Vogliamo vincere lunedì, prepariamoci!”.

