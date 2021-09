Lazaro: «Benfica, che accoglienza! Non sto più nella pelle»

Valentino Lazaro – esterno del Benfica arrivato in prestito dall’Inter nell’ultimo giorno del mercato estivo – ha parlato attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Svelando tutta la sua voglia di iniziare la nuova avventura.

NUOVO CAPITOLO – Valentino Lazaro – dopo essere arrivato al Benfica in prestito dall’Inter – ha voluto subito mettere in chiaro tutta la sua voglia di iniziare la nuova avventura. Un capitolo della sua carriera da cui può dipendere la permanenza in Portogallo o il ritorno in nerazzurro. Queste le sue parole tramite un post Instagram: “Grazie a tutti per la grande accoglienza qui a Lisbona! Il numero 22 sulle spalle, il simbolo del Benfica sul petto… Non vedo l’ora di iniziare e scendere in campo per la prima volta!“.

