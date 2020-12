Lautaro Martinez versione assist man: il messaggio dopo Inter-Spezia

Lautaro Martinez – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez rimane a secco in Inter-Spezia, ma trova il modo di contribuire ugualmente alla vittoria finale.

ASSIST – Lautaro Martinez prosegue la striscia senza reti. Ma riesce a incidere ugualmente sulla vittoria dell’Inter contro lo Spezia. Infatti è lui a lanciare Achraf Hakimi sulla corsa, in occasione dell’1-0 segnato dal marocchino. Per il numero 10 è il quarto assist in questa stagione, tra Serie A e Champions League. E a fine partite il Toro festeggia per la vittoria della squadra: