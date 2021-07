Lautaro Martinez, trionfo con l’Argentina. L’Inter si congratula: «El Toro!»

Lautaro Martinez ha trionfato in Copa America con la sua nazionale. Su Instagram, l’Inter ha voluto rendere omaggio all’Argentina campione e al suo numero 10.

TRIONFO SUDAMERICANO – L’Argentina di Lautaro Martinez ha trionfato in Copa America, battendo il Brasile di Neymar in finale con un gol di Angel Di Maria (vedi articolo). Sul proprio account Instagram, l’Inter ha voluto fare le congratulazioni alla Selección e in particolar modo al suo campione: «El Toro! Congratulazioni alla Nazionale Argentina e a Lautaro Martinez per il trionfo in Copa America». Ad accompagnare queste parole, due foto del fuoriclasse di Bahia Blanca: la prima insieme a Lionel Messi che stringe la coppa, nella seconda invece è immortalato in un abbraccio con Di Maria, l’autore del gol decisivo. L’Inter di Simone Inzaghi punterà forte sul campione argentino, reduce da mesi per lui indimenticabili, tra scudetto e Copa America. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale dell’Inter.

