Lautaro Martinez (tra le critiche) verso Inter-Sampdoria: ecco la sua storia

Lautaro Martinez è stato oggetto di critiche in questi giorni dopo la prestazione poco brillante contro il Napoli in Coppa Italia. L’attaccante ha pubblicato una storia sul suo profilo di Instagram come avvicinamento a Inter-Sampdoria in programma domani

DALLA COPPA ITALIA ALLA SERIE A – Lautaro Martinez è oggetto di rumors incessanti di mercato sul Barcellona. La brutta prestazione in Coppa Italia ha alimentato le critiche, anche da parte di alcuni tifosi. In realtà, il Toro sembra concentrato sul finale di stagione con l’Inter, come dimostra sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato, infatti, tra le sue storie una locandina di avvicinamento a Inter-Sampdoria. Di seguito un fotogramma della sua storia.