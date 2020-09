Lautaro Martinez suona la carica dopo Inter-Fiorentina: “Iniziamo!”

D’Ambrosio Lautaro Martinez Atalanta-Inter

Con un post sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Lautaro Martinez ha voluto celebrare la vittoria in rimonta per 4-3 in Inter-Fiorentina, arrivata anche grazie a una sua rete e a un autogol propiziato da una sua azione.

PARTENZA – “Iniziamo!”. Una semplice parola, ma carica di significato, quella di Lautaro Martinez per festeggiare la vittoria in rimonta in Inter-Fiorentina. Un inizio sicuramente difficilmente dimenticabile quello dei nerazzurri, con un risultato propiziato proprio dall’argentino. Suo è infatti il gol del pareggio dell’1-1 con un destro fulmineo da fuori area, così come sua è la bella azione che ha causato l’autorete di Ceccherini per il momentaneo 2-1. Se questo è l’inizio, chissà il resto.