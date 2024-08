Lautaro Martinez ‘soddisfatto’ del punto: «Campo difficile. Positivi!»

Lautaro Martinez da vero capitano sprona la squadra a guardare avanti dopo il pareggio-beffa di Genoa-Inter. Invitando a farlo rimanendo positivi, dopo un punto su un campo difficile.

CAMPO DIFFICILE – Lautaro Martinez è partito da titolare ieri in Genoa-Inter nonostante la condizione non al massimo. E lo si è visto, con la fatica che in alcuni frangenti della partita ha fatto per cercare di lottare su ogni pallone. Non un grosso campanello d’allarme: in tanti, infatti, dimenticano che si tratta la prima partita del campionato di Serie A e soprattutto che l’argentino è rientrato una decina di giorni fa, senza nemmeno disputare un’amichevole nel precampionato. Il tutto in un campo, come lui stesso sottolinea, difficile.

Lautaro Martinez guida la carica dopo Genoa-Inter: positivi!

POSITIVITÀ – E lo stesso Lautaro Martinez invita alla calma tutti, compagni di squadra e tifosi, dopo il pareggio di ieri. Lo fa attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale: “Iniziamo con un punto su un campo sempre difficile. Si guarda avanti, tutti positivi“. Ecco, questo dev’essere l’aggettivo chiave. Specialmente per tanti tifosi già pronti a lanciare giudizi sulla squadra alla luce di una sola gara di campionato – la prima – disputata in condizioni particolari. Ci pensa il capitano a riequilibrare i giudizi.