Lautaro Martinez, siparietto tra il Racing e i nerazzurri: «Buongiorno Inter!»

Siparietto simpatico tra il Racing Club di Avellaneda e l’Inter. I nerazzurri hanno chiamato in causa il club argentino pubblicando sul proprio profilo “Twitter” ufficiale una foto dell’esultanza di ieri. Gli argentini hanno risposto. Il protagonista? Lautaro Martinez.

SIPARIETTO SOCIAL – Dopo la vittoria di ieri c’è ancora aria di festa in casa Inter. Il profilo ufficiale “Twitter” in lingua spagnola della società nerazzurra ha infatti pubblicato una foto dell’esultanza di ieri, con il match-winner Matteo Darmian e Lautaro Martinez in primo piano. Chiamando in causa l’ex club del giocatore, ovvero il Racing Club di Avellaneda. “Buona giornata, Inter fans! Un bell’inizio di giornata, no, Racing?”. La risposta degli argentini non si è fatta attendere: “Un bell’inizio di giornata, Inter!”, pubblicando una foto del numero 10 nerazzurro proprio con la maglia del Racing.