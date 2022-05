Lautaro Martinez si gode la Coppa Italia: «11 anni dopo riportata a casa!»

Lautaro Martinez, attraverso il suo account di Instagram, esprime soddisfazione per la conquista della Coppa Italia vinta ai danni della Juventus

A CASA – Lautaro Martinez è sceso in campo dal 1′ in Juventus-Inter ed è stato determinante ai fini del risultato finale: il “Toro” ha infatti subito il fallo in area di rigore da Bonucci che ha portato al pareggio di Calhanoglu. L’argentino, attraverso il suo account di Instagram, esprime soddisfazione per la conquista della Coppa Italia, tornata nella bacheca nerazzurra dopo 11 anni. Di seguito il suo post

Fonte: Account Instagram Lautaro Martinez