Lautaro Martinez ritrova account e… Lukaku: “Siamo tornati”

Lautaro Martinez questa mattina ha avuto un piccolo problema legato al suo account Instagram, hackerato (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha ripreso pieno possesso del suo profilo e ne ha approfittato per segnalarlo con una sua foto assieme a Lukaku.

ZERO DUBBI DI IDENTITÀ – “Siamo tornati 🤣 forza Inter“. Lautaro Martinez ha voluto usare una foto assieme a Romelu Lukaku per “cancellare” l’hackeraggio del suo account Instagram, avvenuto in mattinata presumibilmente da parte di un gruppo turco (così dicevano le scritte apparse sul suo profilo). Anche l’attaccante belga ha informato i suoi follower, con una storia in cui usa la stessa foto e scrive: “È tornato!!!”