Lautaro Martinez per il sociale: visita ai bambini di un ospedale in patria

Lautaro Martinez è ancora in vacanza in Argentina, dopo la vittoria della Copa América. L’attaccante dell’Inter si è recato in un ospedale, a visitare dei bambini.

PER IL SOCIALE – Lautaro Martinez prosegue le sue vacanze in Argentina: si trova a Bahia Blanca, sua città Natale. L’attaccante dell’Inter, oltre al divertimento, trova anche il tempo per aiutare gli altri. “Oggi con mio padre abbiamo visitato i bambini dell’Ospedale Municipale di Bahia Blanca”, il suo post su Instagram. In aggiunta, ha pubblicato delle foto dell’incontro dove si nota anche che ha firmato delle maglie da gioco dell’Argentina. Per il Toro, nei prossimi giorni, previsto il ritorno in Italia per aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi.

