Lautaro Martinez pensa solo in nerazzurro: «Felice di tornare»

Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti di Parma-Inter questa sera (vedi report), guidando l’attacco dopo l’ormai quasi certo addio di Romelu Lukaku ai colori nerazzurri. Colori ai quali l’argentino continua a essere legato, come dimostra il suo post su Instagram.

RITORNO – “Felice di tornare”. Con queste parole Lautaro Martinez commenta il ritorno in campo con la maglia nerazzurra (o meglio, bianca questa sera) in occasione di Parma-Inter. L’argentino ha condiviso l’attacco con Martin Satriano ed è stato autore anche di una buonissima prestazione. Il Toro non pensa minimamente alle voci (già smentite) di mercato, ma solo a partire al massimo nella nuova stagione.

