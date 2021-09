Lautaro Martinez: «Partita di sofferenza, vittoria da grande squadra!»

Lautaro Martinez è sceso in campo nella vittoria in rimonta dell’Inter contro la Fiorentina. Sui propri social, l’attaccante argentino ha commentato il match con i viola.

PUNTI SOFFERTI – Lautaro Martinez questa volta non ha trovato la via della rete, ma ha offerto la sua solita prestazione di quantità e qualità in attacco. L’Inter, dopo un brutto primo tempo, è riuscita a rimontare la Fiorentina con una grandissima seconda frazione di gioco (vedi articolo). Sui propri social, El Toro ha commentato la sfida: “Partita di sofferenza ma abbiamo reagito e vinto da grande squadra. Continuiamo a lavorare a testa bassa”. Insieme al commento, quattro foto della partita, tra cui quella dell’esultanza con Edin Dzeko dopo il gol che ha portato in vantaggio i nerazzurri. Vittoria pesante e di fondamentale importanza, che dimostra la forza mentale del gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, capace di resistere anche nelle difficoltà.