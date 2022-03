Lautaro Martinez parla da leader: «Orgoglioso dell’Inter! Continuare a lavorare»

Lautaro Martinez si sblocca anche in Champions League con una perla di rara bellezza contro il Liverpool. L’argentino, sui social, applaude l’Inter nonostante l’eliminazione (vedi articolo).

RINATO – Lautaro Martinez ha messo fine al suo digiuno di gol in Champions League con una prodezza balistica che ha regalato la vittoria all’Inter contro il Liverpool. Purtroppo per i nerazzurri, la rete dell’argentino non ha portato alla qualificazione ai quarti di finale vista la sconfitta dell’andata, ma la prestazione della squadra di Simone Inzaghi rimane di altissimo livello. Sui propri social, il numero dieci commenta così la sfida di Anfield: “Orgoglioso di questa squadra. Testa alta, continuare a crescere e lavorare”. Con un Toro ritrovato sia fisicamente che mentalmente, il finale di stagione può regalare altre grandi soddisfazioni ai campioni d’Italia in carica. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez