Lautaro Martinez non molla dopo la vittoria con l’Udinese: «Forza Inter!»

Lautaro Martinez a segno nel successo dell’Inter sul campo dell’Udinese (vedi articolo). Sui propri social, l’argentino carica l’ambiente nerazzurro verso il finale di stagione.

INCORNATA – Lautaro Martinez ha sbagliato il calcio di rigore ma ha realizzato il secondo gol dell’Inter sulla ribattuta. Rete decisiva per superare l’Udinese in trasferta e regalare i preziosi tre punti ai nerazzurri. I ragazzi di Simone Inzaghi restano così in scia al Milan e continuano a credere nel sogno scudetto. Sui propri social, l’attaccante argentino ha pubblicato le più belle immagini del match con un semplice commento: “Forza Inter!”. Di seguito il post dall’account ufficiale del Toro (vedi dichiarazioni).

Fonte: Instagram