FOTO – Lautaro Martinez scalpita per il Mondiale: «Manca sempre meno»

Protagonista nella notte (ora italiana) con l’Argentina contro l’Honduras, Lautaro Martinez ha anche siglato il gol che ha aperto le marcature per il 3-0 finale. Ottimo stato di forma per il numero 10 dell’Inter, che scalpita in vista del Mondiale.

DI NUOVO AL GOL – Lautaro Martinez è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Argentina in amichevole contro l’Honduras. Sua la rete al 16′ che ha aperto le marcature di quello che si è poi rivelato essere un 3-0 finale, grazie anche alla doppietta del solito Lionel Messi. L’attaccante dell’Inter ha voluto esprimere tutta la sua gioia anche attraverso i suoi canali social, pubblicando una foto della sfida accompagnata dalle seguenti parole: “Continuiamo sulla giusta strada. Manca sempre meno…”. Insomma, tanta la voglia di Mondiale.

Qui sopra la foto pubblicata dal giocatore sul suo profilo Instagram ufficiale.