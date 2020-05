Lautaro Martinez, messaggio al Barcellona? Sorriso e poi: “Forza Inter!”

Lautaro Martinez è accostato da mesi con grande insistenza al Barcellona (qui le ultime). Nonostante le convinzioni spagnole, Ausilio è stato chiaro nelle ultime ore sul futuro dell’argentino, ipotizzando un futuro ancora all’Inter. Il Toro intanto sembra felice in nerazzurro, come testimonia l’ultimo post Instagram

ANCORA INSIEME? – Dalla Spagna, soprattutto, ma anche in Italia e Inghilterra, i rumors su un futuro al Barcellona per Lautaro Martinez sono stati asfissianti. Alcuni hanno parlato addirittura di una rottura tra il calciatore e l’Inter pur di passare ai blaugrana. Così proprio non sempre. Lautaro ha pubblicato su Instagram una bella foto dell’allenamento odierno, in cui appare felice e sorridente. A commento un bel: “Forza Inter”.