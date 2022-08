Lautaro Martinez volta pagina dopo Lazio-Inter: «Testa alta, ancora tanta strada»

Dopo Lazio-Inter si volta subito pagina in casa nerazzurra. Come dimostra Lautaro Martinez, che con le sue parole nel day-after suona la carica e fa vedere tanta voglia di rivalsa.

LAVORO DA FARE – Non c’è tempo per piangersi addosso dopo Lazio-Inter. Anche perché bisogna subito tornare in campo per preparare la gara di martedì a San Siro contro la Cremonese. Lautaro Martinez ha commentato, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la prestazione di ieri e la voglia di rivalsa: “Testa alta perché si dà tutto. Adesso dobbiamo solo pensare a lavorare per correggere gli errori e guardare avanti tutti insieme perché c’è ancora tanta strada da fare“.

Qui sopra il post dell’argentino, autore del gol del momentaneo 1-1 nella gara di ieri sera.