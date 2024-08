Lautaro Martinez: «Inter, non vedevo l’ora! Ora sotto per lottare»

Lautaro Martinez da stamattina è di nuovo ad Appiano Gentile, dove ha svolto il primo allenamento di rientro dopo le vacanze. Il capitano dell’Inter ha anche voluto commentare il suo rientro, con un messaggio affidato a Instagram.

LA PRIMA PRESENZA – A undici giorni dall’inizio della Serie A, con Genoa-Inter, i campioni in carica hanno riaccolto Lautaro Martinez. Ultimo giocatore a tornare, nonché unico ad aver vinto un trofeo con le nazionali in estate alzando la Copa América con l’Argentina, ha svolto in mattinata il primo allenamento ad Appiano Gentile per la nuova stagione. Ora Simone Inzaghi ha di nuovo il gruppo al completo, al netto degli infortunati (purtroppo già tre) e in attesa di qualche eventuale innesto dal mercato.

Lautaro Martinez dà il saluto all’Inter per la nuova stagione

RIPARTENZA – Per Lautaro Martinez oggi è iniziata anche ufficialmente la sua settima stagione all’Inter, dove è arrivato nell’estate del 2018 dal Racing Club. Dopo l’allenamento di stamattina, nel quale ha anche ritrovato il compagno di reparto Marcus Thuram, il capitano mostra la sua felicità via Instagram: “Non vedevo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni.

Ora sotto, per prepararsi al meglio all’inizio del campionato e per lottare per i nostri obiettivi stagionali”.