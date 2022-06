Lautaro Martinez gol e vittoria in Italia-Argentina, i complimenti dell’Inter

Lautaro Martinez è stato protagonista di Italia-Argentina con un gol. Il Toro ha vinto insieme alla sua Nazionale per 0-3 mettendo a referto anche un assist

CONGRATULAZIONI − Gol e assist per Lautaro Martinez in Italia-Argentina. Nella finalissima di Wembley tra azzurri e Albiceleste con con diversi giocatori dell’Inter in campo da ambo le parti, la nazionale di Scaloni ha schiantato i campioni d’Europa per 3-0. Match senza storia con il Toro grande protagonista. L’Inter ha fatto i complimenti al Toro per il traguardo ottenuto.

Il Toro si conferma in palla dopo il grande finale di stagione con l’Inter.