Lautaro Martinez, grande entusiasmo dopo Inter-Bologna: «Vittoria in casa!»

Lautaro Martinez è stato uno dei migliori in campo nella netta vittoria dell’Inter contro il Bologna (qui le pagelle). Su Instagram, l’attaccante argentino ha celebrato il successo dei nerazzurri a San Siro.

VITTORIA ROTONDA – Dopo i gol a Verona e Sampdoria, Lautaro Martinez si è ripetuto anche oggi contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’argentino ha aperto le marcature al 6′ su assist di un ottimo Denzel Dumfries, all’esordio dal primo minuto in maglia nerazzurra. L’Inter si è poi scatenata, trovando sei reti e chiudendo il match con un punteggio tennistico nel tripudio del pubblico di San Siro (vedi articolo). Su Instagram, l’attaccante classe ’97 ha dimostrato tutta la sua felicità per questo successo, postando le più belle immagini della sfida accompagnate dalle parole: “Vittoria in casa, forza Inter!”. Tre punti e grande prestazione, per l’Inter di Simone Inzaghi e per Lautaro Martinez, sempre più implacabile in zona gol.