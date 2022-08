Lautaro Martinez e il simpatico buongiorno dell’Inter direttamente da Appiano Gentile

Lautaro Martinez ripreso durante un simpatico siparietto dalle telecamere dell’Inter. Ad Appiano Gentile, durante l’allenamento di questa mattina, non mancano i sorrisi. I profili social nerazzurri ne approfittano per dare un buongiorno sui generis ai tifosi interisti.

SIMPATICO SIPARIETTO – Lautaro Martinez passeggia, accanto ad Edinz Dzeko, ad Appiano Gentile, avviandosi verso l’allenamento mattutino in vista dello Spezia. Tutto nella norma, se non fosse che le telecamere dell’Inter lo riprendono con il volto coperto dalla maglietta. L’attaccante argentino finge di non voler essere inquadrato e, con la maglia tirata su fino alla testa, mostra solo il suo ciuffo ribelle. Esortato, poi, dal compagno bosniaco, Lautaro Martinez decide di chiudere il simpatico siparietto, mostrando tutto il suo divertimento con un grande sorriso. L’Inter non si lascia scappare questo “fuorionda” del suo numero 10 e lo pubblica sui suoi profili social per dare un particolarissimo buongiorno a tutti i tifosi nerazzurri.

Questo il video pubblicato dalla società nerazzurra sui social, in questo caso ripreso dal profilo Twitter.