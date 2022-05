Lautaro Martinez: «Dispiace tanto ma chiudiamo con 2 trofei. Che amore!»

Lautaro Martinez ha salutato i tifosi dell’Inter dandogli un arrivederci in vista della prossima stagione. Il Toro ha speso parole di orgoglio nei confronti del mondo nerazzurro

RINGRAZIAMENTI − Come Gosens (vedi articolo), anche Lautaro Martinez si è affidato a Instagram per salutare e ringraziare il popolo dell’Inter: «Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso d’indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’ amore e il supporto di sempre».