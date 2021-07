Lautaro Martinez di nuovo a Milano dopo mezza odissea: «25 ore di volo!»

Lautaro Martinez è di nuovo a Milano. Ieri l’attaccante dell’Inter aveva annunciato la sua partenza dall’Argentina (vedi articolo) e ora è arrivata anche la conferma del rientro in Italia.

TORNATO – Lautaro Martinez è di nuovo in Italia e lunedì conoscerà Simone Inzaghi alla ripresa degli allenamenti. L’attaccante dell’Inter, che tre settimane fa vinceva la Copa América con l’Argentina, ha finito le vacanze in patria dopo gli impegni in nazionale. La sua compagna, Agustina Gandolfo, con una storia sul suo account Instagram segnala le difficoltà, inevitabili, per il lungo viaggio fra Argentina e Italia. “Dieci anni in meno di vita. Non dormiamo da quarantotto ore: tre voli, venticinque ore, un bebé, un cane e dieci valigie”, il suo post.