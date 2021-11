Lautaro Martinez, il derby è alle spalle: «Argentina, sono tornato a casa!»

Lautaro Martinez vola in Argentina per riabbracciare la propria nazionale dopo il derby terminato in pareggio tra Inter e Milan (vedi articolo). Sui propri social, l’attaccante immortala il suo arrivo a destinazione.

NAZIONALE – Lautaro Martinez, dopo il rigore sbagliato nel derby, è partito alla volta dell’Argentina per tornare a vestire la maglia della propria nazionale, impegnata nelle Qualificazioni Mondiali contro Uruguay e Brasile. L’attaccante dell’Inter proverà a dimenticare il rigore sbagliato contro il Milan e a sbloccarsi con la maglia dell’Albiceleste, dopo il periodo di appannamento in zona gol con la maglia nerazzurra. Sul proprio account Instagram, il numero dieci ha postato una foto con scritto: “Ciao Argentina, siamo tornati a casa”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez