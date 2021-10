Lautaro Martinez: «Darò sempre il massimo per la maglia dell’Inter! Grazie…»

Lautaro Martinez oggi ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con l’Inter e per l’occasione ha alcuni ringraziamenti speciali. L’attaccante argentino ha un messaggio per tutti i tifosi nerazzurri

TRIPLO GRAZIE – La notizia del giorno in casa Inter è senza alcun dubbio il rinnovo ufficiale di Lautaro Martinez (vedi comunicato). E l’attaccante argentino mostra tutta la sua soddisfazione con un messaggio: “Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Darò sempre il massimo per questa maglia come ho sempre fatto fino ad ora. Grazie ai miei compagni per aiutarmi sempre in campo, grazie a tutti i tifosi per il sostegno che mi hanno sempre dimostrato. E grazie alla mia famiglia per essere sempre al mio fianco. Forza Inter”. Queste le parole pubblicate da Lautaro Martinez attraverso il proprio account ufficiale Instagram.