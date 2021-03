Lautaro Martinez: «Continuiamo a lavorare e a guardare avanti»

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez gioca solo nel finale di Parma-Inter, e si unisce ai compagni nella gioia per la vittoria. Le sue parole post-partita.

RIPOSO – Lautaro Martinez rimane a riposo precauzionale all’inizio di Parma-Inter. Antonio Conte lo lancia in campo solo nel finale, per dare il cambio ad Alexis Sanchez, autore della doppietta vincente. Una prova di consueto carattere per il Toro, che alla fine dimostra grande concentrazione: “Continuiamo a lavorare e a guardare avanti. 🙅‍♂️💪 #ForzaInter 🔵⚫️“.