Lautaro Martinez contento: «Grazie Argentina, vicini all’obiettivo!»

Lautaro Martinez ha deciso Argentina-Perù alla Bombonera e raggiunto Diego Armando Maradona. Il giocatore dell’Argentina e dell’Inter ha commentato su Instagram la serata.

NOTTE DA SOGNO! – Lautaro Martinez ha segnato al minuto 55 il gol decisivo per la vittoria dell’Argentina contro il Perù. L’attaccante dell’Inter ha raggiunto Diego Armando Maradona a quota 32 reti ed è il quarto nella classifica all-time dei marcatori della Seleccion. Notte da sogno per il calciatore che ha illuminato la Bombonera con una rovesciata degna del Premio Puskas. Il Toro ha chiuso il 2024 con l’Argentina con due gol in due partite, adesso c’è l’Inter fino a marzo.

Lautaro Martinez, la felicità post Argentina-Perù

OBIETTIVO – Lautaro Martinez tornerà domani ad Appiano Gentile ed è difficile che giochi titolare anche la partita tra Verona e Inter. Avrà poco tempo a disposizione per allenarsi e preparare l’impegno del weekend al Bentegodi. Mehdi Taremi è in vantaggio. Intanto però si gode la serata e commenta la vittoria della sua Argentina in questo modo sui social: «Ci affidiamo a una vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo di qualificarci alla prossima Coppa del Mondo. Grazie Argentina per l’affetto che ci dimostrate ogni volta che ci vediamo. Ci vediamo l’anno prossimo. Vamos Seleccion!»