Lautaro Martinez concentrato dopo Bologna-Inter: «Altro passo in avanti!»

Lautaro Martinez mette nel mirino l’obiettivo finale, dopo la fondamentale vittoria di Bologna. Ecco il suo messaggio dopo la partita.

OBIETTIVO – Lautaro Martinez si unisce ai festeggiamenti per la vittoria dell’Inter a Bologna. Il Toro non mette la firma neanche stavolta (dopo le due gare dello scorso anno), ma il bene comune viene davanti a tutto. E nel post-partita rinnova la concentrazione sua e dei compagni verso l’obiettivo finale. Ecco il suo messaggio, dopo i tre punti odierni che valgono il +8 in classifica: “Un altro paso in avanti… 🙅‍♂️💪 #ForzaInter ⚫️🔵”.

