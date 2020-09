Lautaro Martinez chiaro: “Nuova maglia, nuova stagione. Forza Inter”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Si è parlato spesso del futuro di Lautaro Martinez, soprattutto in ottica Barcellona (qui le ultime dalla Spagna). La punta dovrebbe rimanere all’Inter, nonostante i tanti accostamenti degli ultimi mesi. Un ulteriore indizio per l’argentino arriva dallo stesso calciatore su Instagram

FUTURO IN NERAZZURRO – Lautaro Martinez dovrebbe restare all’Inter e essere un protagonista importante nello scacchiere di Antonio Conte. L’argentino piaceva molto al Barcellona, ma, ad oggi, la trattativa con i blaugrana non è mai decollata. Il Toro non lascia pensare all’addio neanche dalle mosse sui social network. Nel suo ultimo post su Instagram con la nuova terza maglia scrive: “Nuova maglia, nuova stagione. Forza Inter”.