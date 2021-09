Lautaro Martinez celebra la Copa América: «Che felicità tenerti di nuovo!»

Lautaro Martinez è tornato in giornata a Milano e Inzaghi dovrà valutarlo in vista di Sampdoria-Inter di domenica (vedi articolo). L’argentino, nel frattempo, celebra la festa con la Copa América dopo la partita con la Bolivia.

LA FESTA – L’Argentina, dopo il 3-0 contro la Bolivia della scorsa notte (vedi articolo), ha fatto un’ulteriore festa in campo. La Seleccion ha mostrato ai tifosi il trofeo della Copa América, vinto due mesi fa in Brasile nel torneo ancora a porte chiuse. Anche Lautaro Martinez ha partecipato alle celebrazioni al Monumental, e via Instagram mostra la sua soddisfazione: “Che felicità tenerti di nuovo in mano! Grazie per tutto l’affetto Argentina”, il messaggio del Toro.